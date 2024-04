Ana Furtado se aproxima de fechar com o SBT para comandar reality | A TARDE

A apresentadora Ana Furtado está perto de fechar contrato com o SBT para integrar o time de apresentadores da emissora.

Segundo a Folha de São Paulo, SBT e a Warner Bros. Discovery intensificaram as conversas sobre a nova temporada do Bake Off Brasil, reality de confeitaria, nas últimas semanas.

Em 2022, ela deixou a TV Globo após 26 anos na emissora. Ela afirmou que a decisão foi tomada por ela mesma, por livre e espontânea vontade.

Além do nome de Ana Furtado, Rebeca Abravanel e Chris Flores, que está longe da TV desde dezembro, também foram cotadas.