Âncora da Record se demite da emissora e vai comandar programa no SBT | A TARDE

Um apresentador do Balanço Geral pediu demissão da Record TV nesta terça-feira, 4, e vai apresentar um programa na concorrência. Eleandro Passaia comandava o Balanço Geral Manhã São Paulo há três anos e aos sábados apresentava o Cidade Alerta.

Na emissora de Silvio Santos, ele assumirá o comando da edição de Curitiba do 'Tá na Hora', atualmente comandada por Douglas Bandeira e Giselle Camargo.

Segundo o TV Pop, a proposta da nova emissora para Eleandro Passaia foi irrecusável tanto em termos financeiros quanto de visibilidade.

Outro quesito levado em consideração por Eleandro foi a proximidade com seus negócios no Paraná, que foram enfraquecidos com sua ida para São Paulo.

Passaia também já havia sinalizado nos bastidores que não planejava continuar vivendo na capital paulistana devido o nascimento de seu segundo filho, em maio do ano passado.

