Antonia Fontenelle anuncia saída da Jovem Pan e ataca apresentadores

Antonia Fontenelle anunciou sua saída da Jovem Pan após atitudes de colegas com os quais ela trabalhava. O auge ocorreu nesta segunda-feira, 14, quando ela foi desmentida ao vivo pelo apresentador Paulo Mathias durante uma fala sobre Lula.

Fontenelle disse que desde o primeiro dia que entrou no 'Morning Show', já sabia que não daria certo trabalhar com o Paulo Mathias e com o Felipeh Campos.

"Não é nada pessoal, é só profissional mesmo, até porque a gente se diverte juntos", declarou. Ela seguiu, afirmando que não gosta da forma como o Felipeh trabalha.

"Nunca apresentaria um programa de fofocas na minha vida, pois não gosto". Fontenelle criticou também Paulo Mathias. "É aquela pessoa que não tem simpatia alguma e corta as pessoas. Isso quando os dois não me interrompem, algo que já vinha reclamando".

Em seguida, ela afirmou que sua chegada à emissora melhorou a audiência do canal. "Entrei no ‘Morning Show’ no dia 13 de março e, de lá pra cá, nunca mais se ouviu falar em traço. Se eu to querendo dizer que eu dou audiência? Não sei, mas é vice-liderança quase todo dia. Então, interpretem como quiser".

Por fim, ela revelou que pediu a rescisão de seu contrato. "Se o Tutinha me ligar dizendo para eu voltar para o programa e eu achar que devo, eu volto. Caso contrário, eu não volto e foda-s*! Vou continuar com as amizades, mas não vou ficar passando por essas coisas todo dia de manhã. Não vou ficar sendo desmerecida, sendo desrespeitada. Eu não estou aqui para isso".