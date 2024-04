Aos 86, Raul Gil anuncia saída do SBT e aposentadoria da TV | A TARDE

Com mais de 60 anos de carreira, o apresentador Raul Gil, 86, deve se aposentar até dezembro. A revelação foi feita pelo comunicador durante uma homenagem que receberá no Domingão com Huck, da Globo.

"Eu me aposento em 2024. A não ser que não me deixem. Mas quero me aposentar este ano", disse ele em meio a gravação da atração, na segunda-feira, 25.

A fala de Raul Gil só vai ao ar neste domingo de Páscoa, dia 31, a partir das 17h30. Na gravação, Huck e sua equipe recriaram o cenário do quadro Cartas e Cartazes, que foi ao ar na década de 1980 no Programa Raul Gil, em sua primeira passagem pelo SBT.

Procurado pelo F5, o SBT afirmou que foi pego de surpresa com a declaração, mas não vai se opor à vontade dele sobre um possível encerramento de vínculo.