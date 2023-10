Após Criança Esperança, Eliana, Xuxa e Angélica estarão no Teleton | A TARDE

Após protagonizarem um dos encontros mais especiais dos últimos anos da televisão brasileira, Xuxa, Eliana e Angélica vão se encontrar novamente, desta vez no Teleton.

A informação foi divulgada nesta terça-feira, 17, por Eliana, madrinha do programa. Ela contou, no entanto, que não podia dar mais detalhes, mas já adiantou que o encontro não será presencial.

"Presencialmente, não, infelizmente. Mas como madrinha, mulher insistente que não desiste nunca, consegui uma maneira de que isso acontecesse. Mais que isso, que se revertesse para a AACD. Mas não posso contar, é um spoiler pra dar um gostinho especial. Sim, estaremos unidas, não exatamente como vocês imaginam, mas vai ser muito bonito", contou Eliana.

"E o mais legal, porque todo mundo que está no palco do Teleton, a gente quer estar bonito e se comunicar, mas queremos reverter nossa presença, importância e nossos milhões de seguidores para que eles doem. Que a participação das três loiras se reverta em doações, isso vai acontecer no palco do Teleton", seguiu.

Além do trio, o Teleton vai contar também com a participação de Marcos Mion e Fátima Bernardes, que foram liberados pela Globo e estarão na atração da emissora de Silvio Santos.