Após críticas, autor de novela defende Rafa Kalimann: "ótima" | A TARDE

Autor de 'Família É Tudo', Daniel Ortiz saiu em defesa de Rafa Kalimann, após rumores de que a equipe de atores estaria descontente com seu trabalho na trama.

Atualmente ela vive a vilã Jéssica na novela das 7 e recebeu uma 'nota 0' da Coluna Play do jornal O Globo pela atuação. Em entrevista à colunista Carla Bittencourt, Ortiz afirmou que Kalimann é 'muito querida'.

"Simples, gente boa. Trata todo mundo muito bem, da faxineira ao diretor artístico, sem estrelismo. Chega no horário, com o texto decorado… Por isso o elenco ficou revoltado com a nota, que era mentira. Eu estou num grupo de Whatsapp com parte do elenco, e a revolta foi geral, inclusive dos diretores", disse.

Ele também defendeu a atuação da ex-BBB.

"Ela está muito bem na novela, pra quem nunca fez nada, ela está ótima! Ela continua estudando todas as cenas com o Thiago Felix [preparador de atores], chega preparada. Não é fácil para uma estreante pegar de dez a 12 cenas num só dia. E eu vejo a evolução dela".

Há alguns dias, a própria Kalimann usou as redes sociais para se defender das críticas.

"É muito notório, até pra quem não me acompanha, o quanto eu sou dedicada e disciplinada com tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou muito disciplinada, eu tenho muito paixão pelo meu ofício. Eu lido com isso com muito respeito, muita entrega e muito estudo. Eu estou vivendo um processo lindo, um sonho sendo realizado. Eu enxergo ele passo a passo, sem pressa, com toda minha bagagem de estudo, com pessoas que são muito importantes e relevantes para mim no meu dia a dia, que estão próximas a mim, me dando bagagem na minha caminhada, que é longa ainda. É meu primeiro trabalho".

