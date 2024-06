Após rumores de inimizade, Patrícia Abravanel vai homenagear Eliana | A TARDE

Após rumores de ciúmes e desavenças, Patrícia Abravanel vai homenagear a apresentadora Eliana, que está de saída do SBT e à caminho da TV Globo.

Eliana vai ganhar uma despedida em seu próprio programa e, segundo o colunista Flávio Ricco, será homenageada também no 'Programa Silvio Santos', atualmente comandado por Patrícia Abravanel.

A previsão é que a homenagem conte com a participação de artistas que trabalharam com ela e convidados.

A gravação deverá ser realizada em 11 de junho e deve ir ao ar no dia 30 do mesmo mês. O último “Eliana” no SBT será exibido no dia 23 de junho.

