Após dívida quitada, Denilson dança música de Belo: "Vem no pix"

A edição do 'Jogo Aberto' desta segunda-feira, 14, foi aberta ao som da canção 'Pura Adrenalina', de Belo. Na última sexta-feira, 11, Belo e Denilson anunciaram que após mais de 20 anos, fecharam acordo sobre uma dívida milionária do cantor de forma amigável.

Enquanto o ex-jogador dançava, a apresentadora Renata Fan fazia sinal de dinheiro com as mãos. "Não vou falar nada", disse Denilson.

"Que diferença, Brasil. A gente já sabe quem vai pagar no final do ano o almoço, o jantar, o café da tarde, da manhã...", brincou Renata. "É das crianças, não mexe no almoço das crianças! Demorou esse almoço", disse Denilson.

O momento foi compartilhado por Denilson nas redes sociais: "Vou falar nada hoje, tio… Só aumenta o som e 'vamo que vamo'. Pix feito pro almoço das crianças", escreveu.

Confira o vídeo.



Matheus Calmon