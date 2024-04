Após quase 50 anos, Christiane Torloni encerra contrato com a Globo | A TARDE

Não é pegadinha de 1º de abril! Após Eliana anunciar que está de saída do SBT, a atriz Christiane Torloni também confirmou nesta segunda-feira (1º) o fim do contrato com a TV Globo, emissora na qual completaria 50 anos, em 2025.

Assim como grandes nomes que passaram pela emissora, como Regina Casé, Gloria Pires e Carolina Dieckmann, a atriz passará a assinar seu vínculo por obra certa, modelo contratual que vem sendo adotado pela empresa nos últimos anos.

O último trabalho de Torloni na Globo foi uma participação no programa The Masked Singer Brasil, exibido no último domingo de Páscoa (31). A atriz estrelou novelas de grande audiência na TV Globo, a exemplo de 'Mulheres Apaixonadas' (2003), e 'Fina Estampa' (2011).

“Encerro com chave de ouro minha parceria com a TV Globo, que nos anos 70 era chamada de Vênus Platinada! Eu tenho orgulho de ter vivido a era de ouro de uma empresa que contou com os melhores de sua época”, escreveu Torloni, em post publicado no Instagram, onde anunciou o encerramento do vínculo.