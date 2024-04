Apresentador da Record sofre tentativa de assalto e tem carro baleado | A TARDE

Um telejornal da Record TV iniciou a edição desta terça-feira, 2, noticiando uma tentativa de assalto ocorrida durante a madrugada. Âncora da TV Correio, afiliada da Record na Paraíba, João Fernandes, afirmou ter sido abordado por três bandidos armados antes de chegar à emissora e, no susto, fugiu e teve seu veículo alvejado.

"A gente começa o Correio Manhã nesta terça falando de uma tentativa de assalto que aconteceu agora pela madrugada na Rui Carneiro, na altura do bairro Brisa Mar, aqui na capital", afirmou Fernandes.

Com a voz embargada, ele seguiu a história e revelou que o próprio foi a vítima.

"Três bandidos invadiram a pista para tentar parar um veículo -os veículos que estavam passando pela avenida para tentar assaltar...", relatou. "Só que há um detalhe nessa história: a pessoa que estava passando era eu", disse ele, que seguiu.

"Tentaram parar o meu carro, e eu assustei na hora. Eu só vi os três entrando na minha frente, um deles armado. Na hora, eu não soube o que fazer, eu apenas acelerei o carro. Apenas acelerei com medo. Foi quando eu ouvi um disparo".

O jornalista seguiu o relato emocionado. "É o que eu sempre falo e repito aqui no programa: quando não dá certo o assalto, eles atiram por pura maldade. O tiro acertou bem aqui, na lateral do meu carro, bem no vidro lateral".

Em nota, o Sistema Correio afirma que presta solidariedade e apoio ao apresentador. “Agradecemos a Deus por não ter acontecido um mal maior e pedimos às autoridades do nosso Estado que tomem providências para que trabalhadores como João Fernandes, e tantos outros, possam sair e voltar para casa com tranquilidade e segurança.”, completou.