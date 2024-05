Assim como Globo e SBT, Record terá jornal nacional apresentado do RS | A TARDE

Além da Globo e do SBT, o principal jornal da Record TV será apresentado diretamente do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, 6.

O Jornal da Record será apresentado por Roberto Cabrini, que já chegou ao local, segundo confirmado pela Record.

Já no SBT, a apresentadora Márcia Dantas, do Tá Na Hora, também foi escalada e chegou ao estado gaúcho.

Segundo ela, o trajeto de cerca de cinco horas foi realizado em 10.

"Para vocês terem uma noção, as estradas estão todas bloqueadas por conta da chuva. Tem mais de 163 bloqueios agora, neste momento. A gente vai levar cerca de dez horas para chegar até Porto Alegre", disse.

"Esse é o papel do jornalismo. Eu fico muito feliz de ter sido escolhida pelo SBT para fazer essa cobertura, porque sei como é importante estar lá, vivendo esse momento e passando para a população todas as informações".

