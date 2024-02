Ator da Globo está em coma induzido após acidente em Salvador | A TARDE

O ator Orlando Caldeira, da novela da Globo "Vai na Fé", encontra-se em estado de coma induzido no Hospital Geral do Estado (HGE) após sofrer um acidente de trânsito, em Salvador, na madrugada do último domingo, dia 11.

A informação foi divulgada pelo amigo de Orlando, Bruno Guimarães, que curtiu alguns dias de Carnaval com ele na capital baiana. "Queridos, a partir de hoje, os médicos iniciaram o processo para tirá-lo do coma induzido. Apesar do seu quadro médico ainda ser delicado, ele apresenta sinais de evolução bastante significativos e rápidos", escreveu o artista, em seu perfil do Instagram. Ele também pediu orações.

Orlando Caldeira ganhou grande notoriedade na TV após interpretar o personagem “Catraca”, em Verão 90, novela da Globo. Ele foi indicado ao prêmio “Melhores do Ano”, do Domingão com Faustão, em 2019. Seu último tarbalho foi o personagem Anthony Verão, na novela “Vai na Fé”.