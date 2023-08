Atriz global sobre pais de Larissa Manoela: "Cadeia neles"

A atriz Carol Castro comentou sobre o caso de Larissa Manoela ao responder uma publicação do Jornal Extra no Instagram nesta segunda-feira, 21. De acordo com a global, Silvana Taques e Gilberto Elias, pais da ex-carrosel, deveriam ser presos.

“Nojo desses pais! Cadeia neles! Parem de romantizar uma relação tóxica familiar…isso é um absurdo! Que situação, meu Deus! Ninguém merece passar por isso, ninguém! Muito amor pra Larissa”, escreveu a atriz na rede social.

Em entrevista concedida ao Fantástico no último dia 13, Larissa Manoela revelou que deixou o seu patrimônio, avaliado em R$ 18 milhões, para Silvana Taques e Gilberto Elias. Segundo a advogada da atriz, Patrícia Proetti, o patrimônio se refere apenas aos nove imóveis no Brasil, além de um em Orlando, nos Estados Unidos, que faziam parte das empresas da atriz, que eram sociedade de Larissa com seus pais.

Ainda de acordo com a profissional, os pais da atriz transferiram R$ 5 milhões da conta dela sem dar explicações ou prestar contas à jovem.