Bebê em “Renascer” vai nascer com duas genitálias; entenda | A TARDE

A novela “Renascer”, da Globo, passou por mudanças em relação à primeira versão. Mas uma das coisas que não vão mudar é um dos assuntos abordados em 1993. Na trama que está indo ao ar atualmente, o filho da personagem Teca (Livia Silva) será um bebê intersexo, mesma condição sexual que Buba (Maria Luísa Mendonça) nos anos 90. Antes, o termo usado era hermafrodita, termo que não é mais usado atualmente para designar as crianças que nascem com duas genitálias.

Uma das adaptações feitas para a nova versão foi que Buba agora é uma mulher transexual. Mas Bruno Luperi, autor da novela, não desistiu de trazer mais uma temática pertinente e que despertou tanta curiosidade há 31 anos. Através do bebê de Teca, o novelista falará sobre a forma mais adequada de se lidar com uma criança que nasce com os dois sexos e pretene desmistificar alguns mistérios que não foram discutidos em 1993.

Assim que o bebê nascer, Augusto (Renan Monteiro) perceberá que ele tem a genitália ambígua e explicará que se trata de um bebê intersexo. Em seguida, ele e Buba levarão o recém-nascido a um médico especialista que confirmará as suspeitas do colega.

O que é ser uma pessoa intersexo

Pessoas intersexuais nascem com características sexuais – incluindo genitais, padrões cromossômicos e glândulas, como testículos e ovários – , que não se encaixam nas noções binárias típicas de corpos masculinos ou femininos.

Intersexo, por definição, é quando alguém geralmente parece ser de um sexo, mas tem a anatomia dominante do outro sexo ou quando alguém nasce entre os sexos masculino e feminino típicos. Um exemplo disso seria uma pessoa de apresentação feminina com anatomia predominantemente masculina.

