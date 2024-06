Belarmino em 'Renascer', Antonio Calloni deixa a Globo após 38 anos | A TARDE

Intérprete de Belarmino no remake de 'Renascer', o ator Antonio Calloni usou as redes sociais para anunciar o fim do seu contrato com a TV Globo após 38 anos.

"Plim, plim, bye-bye! Foi uma troca longa e produtiva. Aprendi e acho que ensinei um ‘bucadim’. Conheci muita gente talentosa nessa inacreditável fábrica de novelas que não para nunca. Se for bom para todos, até breve", escreveu.

Na emissora, Calloni atuou em várias produções, como 'O Salvador da Pátria', 'Você Decide', 'Malhação de Verão', 'Brava Gente', 'Salve Jorge', 'Vai na Fé', entre outros.

Nos últimos anos, a Rede Globo tem encerrado o contrato fixo de vários artistas veteranos, como Antonio Fagundes, Stenio Garcia, Marieta Severo, Osmar Prado, entre outros.

