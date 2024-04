Cariúcha é contratada e reforça o 'Fofocalizando': "Nada é impossível" | A TARDE

Cariúcha entrou na redação do SBT pulando de alegria. O motivo foi a assinatura do contrato com a emissora e início do vínculo com a empresa. A ex-Fazenda, que já estava participando do 'Fofocalizando', agora tem vínculo com o canal.

A informação foi divulgada pelo próprio SBT. O diretor da atração, Marcio Esquillo, afirma que a chegada de Cariúcha é celebrada com alegria.

"O jeito dela divertido, sincero, sem fugir da polêmica, só vem a acrescentar à nossa turma. Ela entende do mundo dos famosos, dos programas de TV e traz uma opinião que sempre acaba viralizando".

Cariúcha ficou conhecida após uma entrevista em 2009 ao Profissão Repórter, quando o programa falava do concurso Garota da Laje. Ela participou do reality da Record, A Fazenda, em 2023, e é conhecida também por bordões como "É tudo cotada" e "Eu sou bonita pra caramba". Em 2017 ela chegou a trabalhar como humorista e repórter do Pânico na Band.