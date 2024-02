Cissa Guimarães receberá R$ 840 mil para apresentar “Sem Censura” | A TARDE

Cissa Guimarães receberá R$ 840 mil do governo para apresentar o programa “Sem Censura”, que está de volta à programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), no dia 26 de fevereiro, durante o período de um ano. O valor que a atriz e apresentadora receberá equivale a um salário de R$ 70 mil.

Cissa comemorou a nova fase da carreira nas redes sociais e no perfil da EBC. A apresentadora chegou a gravar um jingle para a campanha do candidato à Presidência Lula (PT) na eleição de 2022.

A escolha de Cissa para apresentar o programa, ocorreu sem concorrência, via inexigibilidade de licitação. A informação foi divulgada pelo jornal Metrópoles. A contratação aconteceu em conformidade com a Lei das Estatais e no Regulamento de Licitações e Contratos.

De acordo com o jornal Metrópoles, a EBC desembolsará R$ 5 milhões para contratar a Fábrica Entretenimento e Participações e colocar no ar o Sem Censura comandado por Cissa. O valor corresponde ao período de 13 meses, inclusive o de pré-produção do qual a apresentadora não participou.

Com longa trajetória na TV Globo, na qual fez sucesso em atrações como Vídeo Show, Cissa foi demitida em 2021, após 46 anos atuando na emissora.