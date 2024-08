Como está Silvio Santos? Internação preocupa e SBT se manifesta

Silvio Santos segue hospitalizado desde quinta-feira - Foto: Divulgação | SBT

Silvio Santos está internado em hospital em São Paulo pelo terceiro dia. Neste sábado, 3, a informação é de que o apresentador segue sob cuidados médicos no hospital Albert Einstein.

O dono do SBT está hospitalizado desde quinta-feira e tem um quadro de saúde que inspira cuidados da equipe médica, segundo informações do jornal O Globo.

Leia Mais:

>>> Como está Silvio Santos? SBT faz revelação inédita sobre famoso



>>> Aos 93 anos, Silvio Santos é internado novamente e causa é revelada

>>> Após internação, Silvio Santos toma decisão sobre SBT

A publicação garantiu que a condução do caso do empresário foi assumida nesta sexta-feira, 2, pela direção do hospital. A unidade médica também decidiu fazer um esquema de "blindagem total".

O SBT afirmou hoje que "não há novidades por enquanto". No dia da internação, o canal paulista pontuou que o comunicador iria apenas fazer exames de imagem, após um quadro de H1N1.

Na ocasião, a comunicação do canal declarou: "Silvio Santos está bem. Voltou para fazer exames de imagem , pois fazem o Raio X em casa. Já o de imagem tem que ser realizado no hospital". O Hospital Albert Einstein não deu retorno a respeito da internação.