Corpo de Elizangela é velado no Rio | A TARDE

O velório da atriz Elizangela aconteceu na tarde deste sábado, 4, no Crematório do Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. A despedida da artista foi marcada por grande comoção dos fãs e familiares.

A única filha de Elizangela, Marcela Sampaio, recebeu os familiares bastante emocionada. O velório foi aberto ao público das 13h às 15h, em seguida, a cerimônia foi restrita apenas para a família e os amigos da atriz. O corpo dela foi cremado.

Elizangela morreu na tarde de sexta-feira, 3, aos 68 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal de Guapimirim, na capital fluminense, mas não resistiu.