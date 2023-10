Datena passa bem após cirurgias, diz filho do apresentador | A TARDE

Afastado do Brasil Urgente para cuidar da saúde, José Luiz Datena passou por duas cirurgias cardíacas nesta quinta-feira, 5, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo o filho do apresentador, Joel Datena, os procedimentos foram bem sucedidos e o comunicador passa bem.

“Correu tudo bem, graças a Deus. Uma cirurgia tranquila, dentro do normal. Já está em plena recuperação. Deve ser uma recuperação rápida, com toda certeza, porque ele é forte. Fora que correu tudo muito bem, [cirurgia] feita por grandes profissionais. Agora é só esperar [a recuperação]”, disse Joel à colunista Fábia Oliveira.

Joel, que está substituindo o pai no telejornal da Band, afirmou ainda que o apresentador deve voltar às telinhas já na próxima semana. “Talvez no final da semana que vem, no mais tardar na outra [semana], ele já esteja de volta.

Preocupação com a saúde

No final de setembro, Datena pediu demissão da Rádio Bandeirantes para tratar da saúde. Em entrevista, ele relatou cansaço com a carga de trabalho.

O apresentador disse que as horas de expediente dedicadas aos dois compromissos profissionais são excessivas. "Vou fazer duas cirurgias na próxima quinta-feira, já tenho seis stents. Tá na hora de ir tirando o pé. (Os procedimentos) são um pouco complexos, prefiro que os médicos falem depois", disse em entrevista ao site Notícias da TV.