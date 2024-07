De surpresa, apresentador pede demissão para virar vereador

Dudu Camargo havia sido contratado pela TV Meio Norte - Foto: Divulgação

Poucos meses após ter sido contratado pela TV Meio Norte, Dudu Camargo surpreendeu a todos ao anunciar sua demissão da emissora, nesta sexta-feira, 21. O ex-SBT apresentava o programa Brasil 40 Graus.

Segundo a Contigo!, Dudu não se adaptou à mudança de rotina e de cidade, e agora planeja se dedicar à carreira política, visando uma vaga de vereador em São Paulo. Conforme a publicação, ele até chegou a se oferecer para voltar ao SBT, mesmo sem receber salário.

Segundo o Em Off, Dudu Camargo surpreendeu a equipe e a direção do canal ao anunciar sua saída do programa, permanecendo no Brasil 40 Graus apenas até 28 de junho. Aos diretores da emissora, o apresentador explicou que irá concorrer ao cargo de vereador em São Paulo.

Alguns funcionários da TV Meio não ficaram surpresos com a decisão de Dudu, já que ele havia manifestado anteriormente sua insatisfação com a adaptação à nova cidade. Antes de ser contratado, Dudu morava em São Paulo, mas precisou se mudar para Teresina, no Piauí, para comandar o programa.

Antes de ser contratado pela TV Meio, Dudu trabalhava no SBT, de onde foi demitido no primeiro semestre do ano passado. Entre as diversas reclamações da direção de Jornalismo, destacavam-se a falta de comprometimento com o trabalho, os constantes atrasos e o péssimo relacionamento com os jornalistas da emissora. Após sua demissão, surgiu um boato de que ele teria defecado no chão de um camarim e se limpado com uma toalha de rosto, o que teria sido determinante para sua demissão.