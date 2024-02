Diretor do Globoplay, Erick Brêtas deixa a Globo após 26 anos | A TARDE

O jornalista Erick Brêtas deixou a TV Globo após 26 anos, conforme anunciado nesta segunda-feira, 6, pela emissora. A decisão partiu do próprio Erick.

Brêtas era diretor do Globoplay e considereado pai do streaming. Foi em sua gestão que a ferramenta apresentou o crescimento mais expressivo.

Ele foi o responsável também pelas produções originais da plataforma. Erick será substituído por Manuel Belmar, atual diretor de Finanças, Jurídico e Infraestrutura, que vai acumular funções.

“Tive a sorte de trabalhar com algumas das equipes mais talentosas do Brasil nas áreas de produto, tecnologia e negócios. E de ter as parcerias dos melhores criadores de conteúdo na Globo e no mercado independente”, disse Erick, em sua despedida.

“Os portais G1, GE, Gshow, a home da Globo.com e o Cartola são líderes em seus segmentos e sinônimos de qualidade e credibilidade. E a Globo Filmes tem sido uma grande força neste novo renascimento do cinema brasileiro no pós-pandemia”, escreveu ele.