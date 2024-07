Em domingo sem Maju e Poliana, Fantástico tem pior Ibope do ano

- Foto: Reprodução | Globo

Sem Maju Coutinho e Poliana Abritta, o Fantástico registrou neste domingo, 7, seu pior Ibope do ano de 2024. Segundo dados do Kantar Ibope, a média deste domingo ficou em 14,4 pontos, 2,1 pontos abaixo do domingo anterior.

Este é o pior número do ano e o terceiro pior dos últimos 4 anos. Desde o final de maio, o programa tem conseguido, com certo esforço, se manter com 16 pontos de audiência.

A audiência deste domingo ficou apenas à frente das edições dos dois últimos domingos do ano anterior.

Maju Coutinho está fora do Fantástico desde o dia 2, quando anunciou que estaria à caminho da África para gravar reportagens no Quênia e em Gana.

Já Poliana Abritta esteve fora da atração dominical após pedir afastamento devido a morte do sogro, Fernando Walcacer, pai do jornalista Chico Walcacer.

Sem as comandantes oficiais da revista eletrônica, a apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo foi escalada para comandar o programa.