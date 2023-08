Em vídeo, Faustão agradece família de doador: “eternamente grato”

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, surgiu nas redes nesta quinta-feira, 31, pela primeira vez após o transplante de coração. Por meio de vídeos gravados ainda no hospital [veja abaixo], ele aproveitou para agradecer aos familiares do doador e disse que espera um dia poder expressar essa gratidão pessoalmente.

No início da filmagem, ele tranquilizou os fãs e seguidores. "A primeira: agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Tô com a voz ainda assim, eu fui entubado, mas tava recuperando. Já tô andando, terceiro dia depois que eu fui operado. Esse ‘gaiote’ é um monstro, não sinto nada, nenhuma dor. Tô completamente recuperado”, começou o comunicador.

Na sequência, Faustão se emocionou e citou a família do doador do órgão, um homem de 35 anos identificado pelo apresentador com o prenome de “Fábio”, que segundo ele, era atleta, surfista e jogador de futebol.

Se dirigindo ao pai do doador, também identificado por Faustão como José Pereira da Silva, o comunicador se disse “eternamente grato” pela oportunidade de “viver de novo”.

“[O José] teve uma grandiosidade incrível e generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva. Um homem simples. Eu fico emocionado, porque ele deixou que eu vivesse de novo”, falou.

Na sequência, ele fez uma promessa impactante e ainda garantiu que vai usar a sua voz para incentivar a doação de órgãos. “Vou agradecer sempre, e espero um dia pessoalmente agradecer. É de uma generosidade que me emociona, me motiva. A única coisa que prometo é honrar a memória do seu filho fazendo só coisas boas”, disse Faustão, que também homenageou Wellington e Jaqueline, irmão e viúva do doador.

Reprodução | Redes Sociais

“Agora é motivar todo mundo a fazer do país o primeiro doador de órgãos do mundo. Temos que conscientizar, não tem que ser obrigatório”, finalizou.

Faustão, de 73 anos, recebeu o novo coração no domingo, 27. O órgão veio de Santos, no litoral paulista, de helicóptero. O apresentador segue no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado desde o dia 5.

A operação causou polêmica nas redes. Em nota, a Secretaria de Saúde de São Paulo, disse que a partir do momento em que houve a disponibilidade do órgão, o sistema selecionou doze pacientes que atendiam aos requisitos para o transplante.

Destes, quatro tinham prioridade, sendo Faustão o segundo. Conforme a entidade, ele recebeu o órgão após a equipe do paciente que estava em primeiro lugar na lista de prioridade recusá-lo.

