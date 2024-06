Ex-assistente de Silvio Santos, Roque diz que sua saúde "está 80%" | A TARDE

Diretor de auditório e ex-assistente de palco de Silvio Santos, Gonçalo Roque, 87, afirmou que está bem após ter sido internado por um sangramento no crânio.

Em entrevista ao SBT News, Roque afirmou que foi vítima de um episódio que poderia ocorrer com qualquer pessoa.

"Todos os anos trabalhei, só tenho boas lembranças. Quando você está acostumado a fazer uma coisa e para de trabalhar, você fica com saudade. Com a graça de Deus, minha saúde está 80%. Infelizmente o que aconteceu comigo aconteceria com qualquer um, são coisas de momento, são coisas da vida", disse.

Sua esposa, Janilda Nogueira, lembrou que ele se sentiu mal durante um almoço de família e estranhou seu comportamento.

"Ele já tinha comido pouco, falou que a comida estava pesada. Aí falei assim: 'Roque, o quê é que você tem, está sentindo alguma coisa?'. E ele disse: 'Não estou sentindo nada, não".

Em seguida, ela conta como foram os momentos seguintes. "Na hora que virei, que estava no meio do restaurante, meu filho grita: 'Mãe, o pai está passando mal'. A gente socorreu, botou no carro logo. Aí ele ficou 5 dias no hospital, fez os exames, foi ver a causa e o raio-X deu que ele tinha um sangramento no crânio. Deu um meningioma, que é um 'tumorzinho' no cérebro que, com os medicamentos, se Deus quiser, ele não vai precisar operar. Esperamos que resolva com os medicamentos. Não foi um Acidente Vascular Cerebral (AVC)".

