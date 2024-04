Fabiana Karla substitui Nadja Haddad na 10ª temporada do Bake Off | A TARDE

A atriz e apresentadora Fabiana Karla vai comandar a 10ª temporada do Bake Off Brasil, reality show de confeitaria exibido no SBT e Warner Bros. Discovery.

Em janeiro a emissora havia anunciado o canelamento da atração. Nos jurados também haverá mudanças: Beca Milano, desligada da empresa após sete anos, será substituída por Carole Crema (do Que Seja Doce, do GNT).

Já o chef André Mifano ficará no lugar de Giuseppe Gerundino. Os episódios serão exibidos primeiro na plataforma de streaming Max, e em seguida pelo SBT e pelo canal Discovery Home & Health.