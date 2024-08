Famoso apresentador deixa a Globo após 15 anos

Nome do ex-Globo é bem visto na Record - Foto: Divulgação

Fora das telinhas desde 2022, quando apresentou a sétima temporada do The Voice Kids, Márcio Garcia será desligado da Globo após 15 anos de contrato.

Segundo informações do F5, o apresentador foi informado formalmente no início desta semana que seu contrato, que se encerra no final de julho, não será renovado.

Ainda de acordo com a publicação, o nome do comunicador é bem visto na Record, onde trabalhou entre 2004 e 2008, mas até o momento, não há conversas em andamento.

Esta foi a segunda passagem de Garcia na Globo. De volta em 2009, ele retornou à emissora após o sucesso à frente de O Melhor do Brasil, exibido nas tardes de sábado pela Record.

Na Globo, ele participou das novelas "Caminho das Índias" (2009), "O Astro" (2011) e "Amor à Vida" (2013). Em 2016, ele assumiu o comando do programa dominical Tamanho Família. A atração terminou em 2020, tendo uma temporada cancelada devido à pandemia de Covid-19.

Em 2021, Márcio ficou à frente do The Voice Kids, também nas tardes de domingo, sendo substituído por Fátima Bernardes, em 2023.

