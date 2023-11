Famosos lamentam morte da atriz Elizângela: "marcada pela leveza" | A TARDE

A morte da atriz Elizângela nesta sexta-feira, 3, surpreendeu fãs e amigos da artista, que ficou conhecida pelo seu carisma e por interpretar papéis emblemáticos nas teledramaturgias brasileiras. Com mensagens saudosas e de despedidas, famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte repentina.



A autora de “A Força do Querer”, Glória Perez elencou diversos adjetivos para falar sobre Elizangela, que viveu a personagem Aurora nesta novela. A escritora classificou a atriz como “”sonho de qualquer autor”.

“Amiga, inteligente, divertida, aquela atriz visceral, sonho de qualquer autor: vestia sem nem pudor a pele das personagens. Estou sem palavras”, escreveu no Instagram.

Já o ator Lucio Mauro Filho relembrou um dos primeiros trabalhos da artista, ainda quando atuou com o seu pai, Lucio Mauro, que morreu em 2019.

“A querida Elizangela partiu hoje para o outro plano. Sua estreia foi ainda criança, ao lado do meu pai no 'Essa gente inocente'. Brilhou na primeira novela que assisti, 'Locomotivas' e seu personagem virou um sinônimo de menina rica: Patricinha. Brilhou da infância até os dias de hoje, uma carreira marcada pela leveza e o talento. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores desta grande atriz. Bom descanso Elizângela!", disse.

A atriz Paula Burlamaqui, que atualmente está no ar em "Elas por elas", também usou as redes sociais para prestar a última homenagem à colega de trabalho.

"Partiu hoje Elizângela. Grande atriz que acompanho desde jovem seus trabalhos na TV. Muito triste, meus sentimentos a família e amigos."

Elizângela morreu aos 68 anos, em Guapimirim, no Rio de Janeiro. A atriz chegou a dar entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello após uma parada cardiorrespiratória, quando foi pronto atendida pelas equipes do SAMU. Ela foi reanimada, mas não houve sucesso.