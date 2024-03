Fátima Bernardes deixa TV Globo após 37 anos de emissora | A TARDE

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes deixa a Globo após 37 anos de emissora. Fátima teve seu contrato expirado no fim do ano passado e não foi renovado pela emissora. A informação foi incialmente dada pelo Notícias da TV e confirmada pelo Estadão.

A jornalista agora trabalhará por obra e vai manter vínculo com a Globo somente enquanto o programa estiver no ar. No momento, não há nenhum projeto previsto para a apresentadora nos próximos meses.

Fátima era um dos maiores nomes da empresa. Ela foi âncora do Jornal Nacional por quase 14 anos, também apresentou o Jornal da Globo, no qual dividiu a bancada com William Bonner, com quem foi casada durante 26 anos. Também apresentou o Jornal Hoje e o Fantástico.



Casa nova

Fátima já foi anunciada, na última sexta-feira, 23, como a nova contratada da Play 9 e vai participar do Paris É Brasa, que acompanhará os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A apresentadora terá outros jornalistas e influenciadores ao seu lado na cobertura.