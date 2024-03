Faustão deixa UTI após transplante de rim | A TARDE

O apresentador Faustão, de 73 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após passar por um transplante de rim no Hospital Israelita Albert Einstein, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

À coluna, Faustão afirmou que vai estar em casa em uma semana. “Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo”, disse. Ele está instalado em um dos quartos do hospital.



Faustão deu entrada no hospital no último domingo, 25, após agravamento de uma doença renal crônica. Ele foi chamado à unidade após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e “realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado.”



De acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein, “a cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico”.



O apresentador enfrentava problemas renais há tempo e a necessidade do procedimento era de conhecimento desde a época em que ele passou pelo transplante de coração. Segundo o jornalista Flávio Ricco, “ele ficou esse período todo em casa, na expectativa para o novo transplante”.

Transplante de coração

A nova cirurgia de Faustão acontece cerca de seis meses após o apresentador passar por um transplante de coração. À época, ele foi incluído na lista de espera porque estava com um quadro de insuficiência cardíaca.

Ele recebeu o novo coração no dia 27 de agosto de 2023, em cirurgia realizada sem intercorrências, após a equipe transplantadora do paciente que ocupava o topo da lista recusar o órgão.



Faustão deixou o hospital no dia 10 de setembro, após 36 dias internado. Oito dias após receber alta, ele voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein. Em comunicado, a unidade de saúde afirmou que se tratava de um protocolo de rotina.