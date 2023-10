Faustão rebate fake news de que teria furado fila do SUS: 'Imbecis' | A TARDE

O apresentador Faustão, em sua primeira entrevista após ser submetido a um transplante do coração, rebateu a fake news de que teria furado fila do SUS (Sistema Único de Saúde) para receber o órgão. Os boatos surgiram nas redes sociais pelo curto período em que o ex-global ficou na fila até ser transplantado.

"A gente sabe que a internet abriu espaço para todos os imbecis do mundo, você tem que conviver [com esse tipo de fake news]. O cara que me conhece [sabe que eu não faria isso]. Quem pensa o mal é gente do mal, tem muita gente que só pensa no mal e esse tipo tem em todo lugar", declarou em entrevista ao Domingo Espetacular, da TV Record.

Faustão revelou ainda que já era doador antes de precisar passar por transplante e reforçou importância de conscientizar a população sobre a doação de órgãos. O apresentador também afirmou que o maior objetivo da sua vida agora é ficar perto da família, dos amigos e dar prosseguimento a reabilitação.

"Quem recebe uma benção como essa tem que pensar muito. Fui agraciado de continuar vivendo com minha família, com meus amigos, então tem que repensar muita coisa. A gente perde tempo com besteira, se irrita com bobagens", declarou. "Você imagina depois de ter trabalhado 60 anos, passado por transplante, você acha que um cara com o mínimo de caráter, sensibilidade, pode ter mágoa, rancor? Não cabe mais isso, a vida passa muito rápido, você tem que estar preparado para ter essa consciência", continuou.

Faustão ainda revelou que sabia dos problemas de saúde, mas que a necessidade de ser submetido a um transplante de coração. "Na verdade, já sabia que um dia teria que fazer cirurgia do coração, não sabia que seria transplante. Uma questão de genética, [sou] um cara que nunca fumou, bebeu, usou drogas. Talvez seja pela genética do lado do meu avô paterno, pode ter sido isso, mas, enfim, tive que enfrentar", falou.

"Aí falaram 'chegou a hora'. A grande sorte minha foi o tipo de sangue, e a apartir desse momento já tinha resolvido minha vida, ao mesmo tempo falei 'tem que ser, vamos embora. Sou pragmático, tenho muita fé, falava que quem decide é o lá de cima. Você tem que rezar e esperar o melhor", detalhou.