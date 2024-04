Filha de Raul Gil diz que não foi convidada para homenagem ao pai | A TARDE

A filha mais velha do apresentador Raul Gil, Nanci Gil, veio através das redes sociais neste sábado, 30, para informar aos seguidores porque não foi convidada para participar da edição deste domingo, 31, do programa Domingão com Huck, que homenageia seu pai. A terapeuta e jornalista, de 63 anos, disse que as pessoas que rodeiam Raul Gil não a querem por perto.

“Eu acordei com uma pergunta: por que você não foi no Domingão com Huck? Porque eu não fui convidada e todos em torno de Raul Gil mentem. Mente que eu estou doente, que estou em outro país. Eles não me querem por perto, porque eu sou uma mulher inteligente, competente, trabalhadora assim como você”, disse Nanci.

A jornalista afirmou que não interessa para as pessoas próximas a Raul Gil, por causa do machismo. “Esse tipo de mulher não interessa para o mundo machista, quer você escrava, mas eu vou lutar contra isso com a minha história”, continuou.

Nanci aproveitou o ensejo e convidou as seguidoras a se inscreverem em seu canal no YouTube para saberem “lutar” contra o machismo. “Eu vou te ajudar a sair dessa, porque eu não posso ser hipócrita de lutar contra o machismo e fingir que eu vivo uma vida maravilhosa como uma mulher na minha casa, que está muito longe disso”, finalizou.