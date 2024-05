Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel assina contrato com a Record | A TARDE

A apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, assinou contrato com a Record TV e vai participar de reality show da emissora de Edir Macêdo.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Silvia vai participar do game show 'Acerte ou Caia', que será comandado por Tom Cavalcante.

Na atração, 176 participantes vão disputar um prêmio R$ 300 mil. As gravações estão previstas para começar nesta quarta-feira, 22.

Segundo Fábia, Silvia teve autorização do SBT, que está ciente dos trâmites da participação da Abravanel na emissora concorrente.

Além da filha do dono do SBT, o reality será dividido em 16 episódios, que terá a participação de 11 convidados, que incluem celebridades, ex-participantes do BBB e A Fazenda, influenciadores, atores e humoristas.

A previsão é que a atração deve estrear em agosto e ser exibida durante os domingos até novembro.

