Globo decreta fim do 'The Voice Brasil' após 12 temporadas

O programa The Voice Brasil teve seu encerramento confirmado pela TV Globo após uma decisão baseada em resultados financeiros e de audiência insatisfatórios da edição anterior, realizada no final do ano passado. A 12ª e última temporada está prevista para começar em novembro.

Embora inicialmente tenha sido cogitada a possibilidade de não transmitir uma última edição, as inscrições foram abertas e as gravações estão programadas para começar em outubro.

A última temporada será apresentada por Fátima Bernardes e terá exibições às terças e quintas. A intenção é encerrar o ciclo com um toque especial, incluindo surpresas, participações especiais e homenagens aos momentos mais marcantes do reality.

Contudo, as cotas comerciais ainda não foram vendidas, o que significa que a emissora terá que investir recursos próprios para viabilizar o programa.



A equipe do The Voice Brasil já foi realocada para outras produções, como o Pipoca da Ivete. Embora o programa tenha seu grupo de fãs, especialmente entre os telespectadores mais velhos, ele enfrentou dificuldades comerciais ao longo dos anos, lutando para garantir patrocínios devido à falta de inovações no formato.

O encerramento do The Voice teve influência direta no desenvolvimento de um novo programa de Fátima Bernardes no GNT, que será gravado em breve e exibido entre outubro e novembro.