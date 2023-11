Globo estuda convidar Faustão para retornar à emissora em 2024 | A TARDE

Após deixar a Rede Globo depois de 32 anos de emissora, Faustão pode retornar à empresa em 2024 para apresentar um programa semanal às quintas-feiras.

A emissora estuda os moldes da atração e acredita que o agora ex-Band vai aceitar o convite, que ainda deve ser realizado. Segundo o colunista Alessandro Lo Bianco, do 'A Tarde É Sua', a emissora estaria estudando oferecer um compilado de projetos já pedidos por Faustão, mas antes recusados.

Segundo ele, uma fonte interna da emissora afirmou que a proposta é extremamente aceitável. Um dos motivos seria a falta de encerramento de ciclo do apresentador com a emissora. Faustão deixou o Domingão sem se poder se despedir e só foi visto na TV aberta novamente no ano seguinte, na Band.

"A Globo conversou internamente que há sim uma grande possibilidade do Faustão retornar pra televisão. Eles acham que sim, que a história deles com o Fausto não fechou da forma que deveria ter fechado”, disse Lo Bianco.

Apresentadora do vespertino da RedeTv!, Sônia Abrão considerou que esta seria uma volta triunfal a Faustão. "Eu acho que ficou muito claro pra eles o quanto eles pisaram na bola".