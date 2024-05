Globo transmitiu show de Madonna com atraso de 12 minutos; entenda | A TARDE

A TV Globo transmitiu para todo o Brasil o histórico show da diva pop norte-americana Madonna, realizado nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas, diferente do que muitos podem imaginar, a transmissão não aconteceu em tempo real, e sim com 12 minutos de atraso.

Madonna subiu ao palco às 22h36. Mas, na Globo, esse fato só ocorreu às 22h48. O delay foi intencional, devido a uma exigência contratual realizada pela própria artista e por sua equipe no acerto com a emissora brasileira.

De acordo com a Folha de S. Paulo, a exigência por um atraso de 12 minutos de transmissão é uma precaução a problemas na apresentação ou a algum caso de emergência. Dessa forma, a Globo teria tempo de impedir a ida ao ar de qualquer erro ou situação negativa durante o show.

Além do delay de 12 minutos, Madonna atrasou sua subida ao palco por 36 minutos, gerando até impaciência entre o público que aguardava para assistir ao show na televisão. Nas redes sociais, muitos foram os que reclamaram do não cumprimento do horário.

Como a transmissão na Globo se iniciou às 21h20, os apresentadores Marcos Mion e Keyna Sade “enrolaram” a audiência por mais de uma hora, até que o show da diva pop norte-americana pudesse começar a ser exibido.

