Gravação do 'Altas Horas' com Xuxa e Paquitas termina em confusão

- Foto: Bob Paulino | TV Globo

A gravação do 'Altas Horas', comandado por Serginho Groisman, em homenagem às ex-paquitas e a Xuxa Meneghel, terminou em tumulto nesta terça-feira, 23. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a confusão ocorreu porque a emissora manteve a plateia presa no estúdio sem fornecer água e alimentação adequadas.



LEIA TAMBÉM

Atriz da Globo que deu ataque de estrelismo tem histórico de tretas



Apesar dos pedidos dos espectadores, a equipe da emissora não permitiu a saída do público, sem oferecer justificativas. Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram diversos espectadores solicitando aos seguranças para deixarem o estúdio, com alguns temendo perder suas passagens de volta para casa devido ao atraso.

O especial contou também com apresentações musicais de Michael Sulivan e Paulo Massadas, além de Simony e Luciano. O documentário "Pra Sempre Paquita", que será lançado em setembro no Globoplay, teve poucos detalhes revelados durante a gravação.

Em nota, a Globo afirmou seguir rigorosos protocolos de segurança e negou atrasos no planejamento. A emissora informou que ofereceu um lanche completo e bebida à plateia, como é habitual em todas as gravações.

A Globo se pocionou por meio de nota enviada à redação do Portal A TARDE. "A Globo segue rigorosos protocolos de segurança a fim de evitar qualquer acidente com sua plateia e convidados. Nesta terça (23), durante o especial do 'Altas Horas' com as Paquitas e Xuxa, no fim da gravação, a segurança precisou organizar o fluxo da saída para evitar qualquer intercorrência. Não houve atraso no planejamento. Sobre alimentação e água, assim como é feito em todas as gravações com plateia, foi oferecido um lanche completo e bebida no local."