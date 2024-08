Atriz da Globo que deu ataque de estrelismo tem histórico de tretas

Assessoria da Globo falou com o Portal A TARDE - Foto: Divulgação | Globo

A atriz Sheron Menezzes, protagonizou um suposto ataque de estrelismo durante as gravações do programa Altas Horas. Segundo a coluna da Fábia Oliveira, do site Metrópoles, a artista teria abandonado a gravação do programa por achar que teria “muita gente” no local.

Ao Portal A TARDE, a assessoria da emissora disse que, na verdade, a atriz estava passando mal e que por isso, “Serginho Groisman e sua produção geral, chegaram à conclusão de que não seria possível a participação” dela.

Reservada, bem sucedida e casada há 12 anos, Sheron Menezzes, de 39 anos, no entanto, foi por muito tempo taxada como antipática. Sua presença em eventos é rara. Contudo, algumas tretas envolvendo o nome da atriz já foram veiculadas. Confira lista:

Pediu e namorado não obedeceu

Sheron Menezzes já ficou esquentadinha quando pediu para o esposo, o lutador Saulo Bernard, para de beber, quando os dois estavam em um bar, e ele não atendeu ao pedido da amada.Os dois estão juntos há 12 anos.

Na ocasião, divulgada pelo jornal Extra, os dois estavam em um bar no Rio de Janeiro, onde a maioria dos atores globais residem, acompanhados de um casal de amigos. No momento, rolou até beijo da amada, mas parece que nem o gesto de carinho, convenceu o esposo de Sheron, chamado por de Aquaman, nas redes sociais, a largar a gelada. Os dois saíram do bar, mas a atriz não estava com uma feição nada boa.

Ataque de ciúmes

Quem pensa que essa foi a primeira briga de casal na rua se engana, os dois já tinham se desentendido antes. A atriz teria tido uma ataque de ciúmes durante a festa do influenciador digital Hugo Gloss. A informação foi divulgada pelo jornal O Dia. A briga teve até direito a gritaria, que deixou outros convidados constrangidos.

Ataque de ciúmes 2

Em outro momento, durante o Carnaval, Sheron e Saulo estavam curtindo o desfile das escolas de samba na Sapucaí, quando o lutador gritou “gostosa” para a ex-BBB 14, Angela Munhoz, segundo o jornal Extra, mas a declaração do então esposo, na época,não agradou nada a atriz. Angela estava no mesmo camarote que o casal. Além disso, Saulo teria ficado de conversa com a ex-sister após a situação.

Quartos separados?

Uma escolha após dar à luz o primeiro filho do casal, o pequeno Benjamin, Sheron Menezzes preferiu dormir em um quarto separado de Saulo Bernard. Durante participação no podcast “Quem Pode, Pod”, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a atriz disse que a escolha foi porque após dar à luz e durante a amamentação, precisava descansar a noite, enquanto o lutador cuidava do bebê.

Além disso, outra questão mencionada, foi a rotina. “Ele acorda às 5 horas da manhã. Eu sou obrigada a acordar no mesmo horário?”, disse a atriz no programa.