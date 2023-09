Gravações do The Noite são canceladas devido situação de Mingau

As gravações do The Noite, atração noturna exibida no SBT e apresentada por Danilo Gentili, foram suspensas. O motivo é a situação do baixista do Ultraje a Rigor, Mingau, que participa do programa.

A informação foi anunciada pelo apresentador do programa, que afirmou não haver clima para as gravações. "Como todo mundo sabe, aconteceu uma fatalidade com nosso amigo Mingau. Foi um fim de semana muito tenso, muito ruim e muito triste pra todo mundo aqui do ‘The Noite’, principalmente pra família, pros amigos e pros fãs", disse.

Ele afirmou que todos são amigos e o assunto mexeu com todos. "Então, hoje, não teríamos condições de gravar um programa que tem como intuito divertir e buscar o riso de todos. Eu não estou com o clima para fazer isso, o Roger não está e ninguém aqui está".

"Por isso, optamos hoje e nos próximos dias fazer um leve recesso em novas gravações do ‘The Noite’. Porém, vamos transmitir essa semana entrevistas que foram gravadas na semana passada, inclusive com a participação do Mingau".