Huck detona PL do aborto e faz apelo a Lira: "cria situação absurda"

Apresentador do 'Domingão', Luciano Huck se manifestou neste domingo, 16, contrário ao Projeto de Lei 1.904 de 2024, também conhecido como PL do aborto. Ele afirmou que este é um projeto "cruel para as mulheres".

"Esse projeto cria uma situação tão absurda, que você que está me assistindo, e quem está aqui na plateia, independentemente da sua posição política, das suas convicções morais, das suas convicções religiosas, eu queria só dizer que isso me causa uma profunda indignação".

Ele exemplificou citando o caso do pai que abusou da filha de 17 anos. "Só pra trazer pra realidade, esse projeto que está sendo votado na Câmara dos Deputados, vai ser votado... Esse homem, se é que pode ser chamado assim, não sei nem o que é uma pessoa que faz isso, pode pegar uma pena menor do que a filha que foi estuprada. Menor do que a vítima".

"Criança não é mãe. E é muito cruel obrigar uma vítima de estupro a levar a cabo uma gravidez. Queria me colocar aqui claramente ao lado dessas mulheres todas, que já foram vítimas de estupro e que não devem ser vítimas de uma injustiça para piorar a situação", seguiu Huck, que fez um apelo ao presidente da Câmara dos Deputados.

"Queria convocar o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Nós respeitamos o Parlamento brasileiro, que foi eleito pelo povo brasileiro, a gente respeita todos os deputados presentes... Mas simplesmente não é lógico, e é principalmente cruel com as mulheres do nosso país. Queria só registrar isso aqui que eu acho importante. Minha opinião pessoal", encerrou.

