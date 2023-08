Internado há 12 dias, Faustão vai passar por cirurgia no coração

Fausto Silva, 73 anos, internado há 12 dias no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com quadro de insuficiência cardíaca, passará por cirurgia no coração.

Ele tem histórico de cardiopatia e foi internado após exames de rotina. Ele já enfrentou angioplastia em 2018 para desobstruir uma artéria e receber dois stents e recentemente foi tratado por um edema linfático na perna.

Em nota, o Einstein afirma que ele está estável e sob cuidados intensivos. Acompanhado pela família, ele planeja retomar atividades em 2024 após férias até o fim deste ano.

"Fausto Silva está internado desde 5 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos", diz a nota.