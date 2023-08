Faustão está internado com quadro de insuficiência cardíaca

O apresentador Fausto Silva, popularmente conhecido como Faustão, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 5 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. informação foi divulgado nesta quinta-feira, 17, pela assessoria da unidade.

A equipe de comunicação do hospital também divulgou um boletim médico com o quadro clínico do comunicador, que está com 73 anos. O quadro do apresentador não é considerado grave. A esposa de Faustão, Luciana Cardoso, confirmou a internação, mas não chegou a mencionar o motivo da internação.

Em nota, assinada pelo Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, e por Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Médico e Serviços Hospitalares da unidade, o quadro de saúde de Fausto Silva é considerado estável. Ele segue em cuidados intensivos.

Em agosto de 2021, Faustão passou por um procedimento cirúrgico para remover um cateter de diálise no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.