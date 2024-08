Iran Lima, 'Seu Candinho', terá velório aberto ao público

- Foto: Reprodução

O velório do ator Iran Lima, que interpretou o Seu Candinho na Escolinha do Professor Raimundo, será aberto ao público e fãs também poderão se despedir do artista.

A decisão foi tomada pela família. Iran morreu na manhã deste domingo, 21, aos 88 anos. Ele estava internado em hospital no Rio de Janeiro.

Na sexta-feira, 19, Iran sentiu mal estar e foi levado à unidade de saúde.

"Ele já teve vários AVCs e dois infartos. Na sexta, ele passou mal. Viemos ao hospital e ele ficou internado. Até ontem, ele estava debilitado, mas falando. Hoje recebemos a notícia do falecimento", contou a esposa de Iran, Lucia Baruffaldi, a Fábia Oliveira.

Ela revelou ainda que Iran tinha um aneurisma no abdômen não identificado antes, que estourou.

O velório de Iran será a partir das 10h desta segunda-feira, 22, na capela 2 do Crematório do Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro e a cerimônia de cremação será às 13h.