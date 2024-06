Jornalista da Record, Ticiane Pinheiro vai estar em programa da Globo | A TARDE

Os apresentadores César Tralli, 53 anos, e Ticiane Pinheiro, 47, da Record e da TV Globo, respectivamente, vão aparecer juntos no ar. Eles estão casados desde 2017.

Segundo o F5, a jornalista foi liberada pela emissora na qual trabalha para participar do programa “Domingão com Huck”, programa apresentado por Luciano Huck, ao lado do marido.

Ticiane e César serão jurados da “Dança dos Famosos” que vai ao ar no próximo domingo, 9.

Há dez anos juntos, o casal se casou em 2017 e são pais de Manuella, de 5 anos.

