Juan Paiva agradece à cidade de Ilhéus após gravação de “Renascer” | A TARDE

O ator Juan Paiva, responsável por dar vida ao Buchecha nos cinemas, fez uma publicação em seu perfil oficial no Instagram no último domingo, 29, se despedindo de Ilhéus, no Sul da Bahia, após o término das primeiras gravações da nova versão da novela “Renascer”.

Juan, que interpretará João Pedro, o filho caçula e rejeitado de José Inocêncio, o qual será vivido por Marcos Palmeira, postou um álbum que mostra as belezas da cidade e um pouco da rotina das gravações, que agora serão no Rio de Janeiro. “Muitcho obrigado, viu, Ilhéus”, escreveu o artista na rede social.



Veja a publicação:

Na novela, João Pedro é o quarto filho de José Inocêncio e Maria Santa (Duda Reis), que morre no parto. Irmão de José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcelo Mello) e José Venâncio (Rodrigo Simas), João Pedro é rejeitado pelo pai e o único que permanece ao lado dele na fazenda. A delicada relação fica ainda pior quando os dois se apaixonam por Mariana (Thereza Fonseca).



A nova versão de Renascer se baseia, a rigor, na mesma narrativa que foi ao ar na emissora, em 1993. Mas há mudanças significativas à vista, já que a trama será ambientada na atualidade.