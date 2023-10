Kayky Brito deixa a UTI e está consciente

O ator Kayky Brito deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na manhã desta sexta-feira, 22. Ele segue no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio. O novo boletim da unidade de saúde foi divulgado hoje.

Segundo os médicos, Kayky está consciente, conversa com os familiares e coopera com o processo de reabilitação ortopédica. Sandra Brito, mãe do ator, fez uma publicação em uma rede social com um agradecimento. "Meu coração vai explodir. Obrigada Deus, sem a sua presença eu não conseguiria", escreveu.

A saída de Kayky da UTI acontece 20 dias após o atropelamento na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele já passava por um processo de reabilitação respiratória e motora, mesmo na unidade de tratamento intensivo.