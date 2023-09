Kayky Brito respira sem ajuda de aparelhos e está sem sedação

O ator Kayky Brito, que foi atropelado por um motorista de aplicativo, está sem sedação e respira sem ajuda dos aparelhos. A informação foi divulgada em boletim médico emitido nesta quarta-feira, 13.

O artista está internado desde a madrugada do último dia 2. De acordo com a equipe médica que cuida do ator, ele tem apresentado uma melhora significativa no quadro de saúde.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito já respira sem a ajuda de ventilação mecânica e está sem sedação. Apresenta melhora clínica e ainda continuará sob cuidados intensivos”, diz a nota médica.

Atropelamento

Kayky Brito foi atropelado na madrugada do sábado, 2, na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na ocasião, o estado de saúde do ator foi descrito como gravíssimo. Ele teve politrauma corporal e traumatismo craniano.

O corpo de bombeiros chegou a ser acionado por volta de 1h e Kayky foi socorrido para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade. O artista é irmão da também atriz Sthefany Brito.