Kayky Brito está sedado e em ventilação mecânica

O ator Kayky Brito está internado e em ventilação mecânica, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Copa D'Or, onde ele está internado. O artista de 34 anos foi atropelado na madrugada de sábado, 2, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

"O paciente Kayky Fernandes de Brito foi admitido nessa tarde no Hospital Copa D'Or, vítima de politraumatismos. Nesse momento, encontra-se sedado e em ventilação mecânica. Ele deverá permanecer sob cuidados na UTI", informou.

Antes de ser transferido para o Hospital Copa D'Or, Kayky Brito foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, onde recebeu os primeiros atendimentos e foi submetido aos primeiros exames. O ator foi diagnosticado com politraumatismo e traumatismo cranioencefálico. De acordo com o empresário do ator, o estado de saúde dele é considerado "grave", mas ele está "estável".

No momento em que Kayky foi atropelado, ele estava acompanhado por amigos. Brito deixou o local para ir até seu carro e, na volta, foi atingido pelo veículo. Segundo o Splash, o motorista, identificado como Diones da Silva, alegou que o ator apareceu "repentinamente correndo" no meio da pista. O teste de embriaguez constatou que o motorista não estava alcoolizado.

Em conversa com jornalistas, a irmã de Kayky, Stephany Brito, agradeceu pelas orações. "Não posso falar nada agora. Queria agradecer as orações. Ele é um gigante. Daqui a pouco é ele que vai estar falando aqui com vocês", disse.

O ator Dudu Azevedo foi até o Hospital municipal Miguel Couto para visitar o artista - eles são amigos de longa data. Em entrevista ao O GLOBO e aparentemente muito emocionado, Dudu falou rapidamente sobre o estado de Kayky. “É uma luta grande pela frente. Ele tem uma pancada na cabeça, algumas fraturas, mas saio otimista daqui. É uma briga grande pela frente, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser."

Kayky Brito é conhecido por seu papel na novela “Chocolate com Pimenta”, em 2003, quando ele interpretou a personagem Bernadete, e por seu trabalho em "O Beijo do Vampiro", novela de 2002 na qual ele interpretou Zeca.