Luciana Gimenez pode deixar a RedeTv! e ir para a Globo, diz colunista

Um dos principais nomes da RedeTv!, Luciana Gimenez pode estar de saída da emissora e a caminho da Tv Globo. Segundo o colunista Flávio Ricco, do R7, as negociações da apresentadora do Super Pop estão avançadas.

Segundo Ricco, Gimenez estaria sendo cotada para apresentar uma atração em um canal fechado do Grupo Globo. Na última semana, a apresentadora Ana Furtado deixou a emissora da família Marinho após 26 anos.

Atualmente a RedeTv! vive um momento delicado no quesito audiência e o programa de Gimenez é um dos que conseguem alavancar a emissora.

Em junho, segundo o Kantar Media, a RedeTv! caiu para a sexta posição na lista do ibope e ficou atrás de canais como Tv Cultura e Band.