Mãe de Larissa Manoela rebate acusações da filha

A mãe da atriz Larissa Manoela, Silvana Taques, rebateu as acusações da filha em entrevista ao SBT. De acordo com ela, a partir do momento em que a artista fez 18 anos, “ela sempre teve um cartão de crédito Black, como outros cartões também”. Silvana afirmou que era um cartão sem limites e que Larissa tinha senha e “acesso a todo esse dinheiro”.

Silvana disse ainda que a filha podia fazer compras caras. “Você acha mesmo que a Lari não teria 10 reais, ou sei lá quanto, para comprar um milho na praia? Você acredita nisso?”, indagou. “Ela sempre pôde comprar tudo o que ela quisesse, de qualquer valor, inclusive caro. Bolsa, sapato... era bem mais caro que um milho na praia”, continuou.

Ainda na entrevista, Silvana Taques falou sobre o áudio que Larissa divulgou para o Fantástico em que a mãe diz que seria sua mãe apenas no título. Segundo ela, a discussão tem relação com o noivo da atriz, André Luiz Frambach.

“A gente estava conversando sobre a escolha dela, do futuro dela, e eu como mãe dei minha opinião, como toda mãe dá opinião aos filhos, e ela simplesmente falou: 'Eu já fiz a minha escolha, assim como vocês fizeram a de vocês. Eu estou me descobrindo mulher, eu amo a pessoa, e foi isso que escolhi'. Então, no momento seguinte, eu disse que eu não posso ser ouvida e que, pelo jeito, eu só teria o título de mãe”, explicou.

Silvana também falou que a última vez que ela viu Larissa foi em abril.